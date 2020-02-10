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Hong Konglu milyarder Li Ka Shing'den Vuhan'a milyon dolarlık yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2020
ÜNLÜ MİLYARDERDEN ÇİN'E MİLYON DOLARLIK YARDIM

Hong Kong'un en zengin kişisi Li Ka Shing, yeni tip (2019-nCoV) salgınının merkezindeki 'in kentine yardım için yaklaşık 18 milyon dolar bağışta bulundu.

TheStraitTimes'ın haberine göre, 91 yaşındaki iş adamı Li Ka Shing'in vakfının için yaptığı 17,87 milyon dolar bağış, Kızılhaçı aracılığıyla dağıtılacak.

Vakfın, Hong Kong ve Vuhan'daki sağlık çalışanlarına yardım için malzeme sağladığı da belirtildi.

Li Ka Shing'in 28,3 milyar dolar servete sahip olduğu ifade ediliyor.

VİETNAM, VUHAN'DAKİ VATANDAŞLARINI ŞEHİRDEN ÇIKARDI

Bu arada, Vietnam Hava Yolları JSC'ye ait bir uçakla Vietnam vatandaşlarının Vuhan kentinden çıkarıldığı bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, JSC'den yapılan açıklamada, Vuhan'dan çıkarılan Vietnam vatandaşlarını taşıyan uçağın, bu sabah Quang Ninh bölgesindeki Van Don Havaalanı'na indiği belirtildi.

Yolcuların ve mürettebatın 14 gün boyunca izlenecekleri karantina bölgesine nakledildiği ifade edilirken, Vuhan'dan çıkarılan Vietnam vatandaşlarının sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Vietnam, Çin'e karşılıklı tüm uçuşlarını durdurmuştu.

Çin'de yeni tip (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıkmıştı.

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