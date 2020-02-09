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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne: Filistin haritasını tüm dünya biliyor!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
FİLİSTİN'DEN AÇIKLAMA: HARİTAMIZI TÜM DÜNYA BİLİYOR

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü , Filistin haritasının dünyaca bilinip kabul edildiği bildirdi. Ebu Rudeyne, bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliği sağlayacak tek haritanın, bu olduğunu vurguladı.

Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "'nın bazı bölümlerini kendi topraklarına katmak için harita çalışmaları yaptıkları" ifadelerine cevap verdi.

Rudeyne, "Devletin haritası, Birleşmiş Milletler'in kararlarına göre dünyanın kabul ettiği bir haritadır." dedi.

Haritanın, 4 Haziran 1967 sınırlarında ve başkenti olan bir devlete ait olduğuna işaret eden Rudeyne, "Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz." ifadesini kullandı.

"TEK HARİTA BUDUR"

Ebu Rudeyne, bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliği sağlayacak tek haritanın, bu olduğunu vurguladı.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

Netanyahu, Doğu Kudüs'teki gayrimeşru bir yerleşim bölgesinde yaptığı konuşmada, Trump'ın planı gereği İsrail'in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını; bunun birkaç hafta içinde biteceğini belirtmişti.

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