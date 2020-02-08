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Trump'ın sözde "Orta Doğu barış planı" reddedildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
TRUMP'IN SÖZDE ORTA DOĞU BARIŞ PLANI REDDEDİLDİ

Temsilciler Meclisindeki 100'den fazla Demokrat vekil, Başkan 'a bir mektup yollayarak sözde " barış planını" reddettiklerini açıkladı.

Demokrat vekiller Alan Lowenthal ve Andy Levin'in öncülük ettiği ve 100'den fazla ismin imza koyduğu mektupta, söz konusu planın işe yaramayacağı, hem hem de 'e zarar vereceği ve çatışmaları daha da artırabileceği değerlendirmelerine yer verildi.

Mektupta, "Bu plana biz destek vermiyoruz. İsrail yönetimi de bu anlaşmayı, 'daki (Yahudi yerleşim) bölgelerini uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir onay olarak görmesin." ifadesi kullanıldı.

Başkanı'nın söz konusu planının zamanlamasının da sorunun çözümüne katkı sağlamayacak şekilde ayarlandığı vurgulanan mektupta, Trump'ın İsrail-Filistin sorununu gerçekten çözmek isteyip istemediği konusunda birçok soru işareti olduğu vurgulandı.

2019 Aralık'ta Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, iki-devletli çözümü desteklediklerini beyan eden bir karar tasarısını kabul etmişlerdi.

TEK TARAFLI PLANI, TRUMP İLE NETANYAHU AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da 28 Ocak'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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