Trump'ın sözde "Orta Doğu barış planı" reddedildi
ABD Temsilciler Meclisindeki 100'den fazla Demokrat vekil, Başkan Donald Trump'a bir mektup yollayarak sözde "Orta Doğu barış planını" reddettiklerini açıkladı.
Demokrat vekiller Alan Lowenthal ve Andy Levin'in öncülük ettiği ve 100'den fazla ismin imza koyduğu mektupta, söz konusu planın işe yaramayacağı, hem İsrail hem de Filistin'e zarar vereceği ve çatışmaları daha da artırabileceği değerlendirmelerine yer verildi.
Mektupta, "Bu plana biz destek vermiyoruz. İsrail yönetimi de bu anlaşmayı, Batı Şeria'daki (Yahudi yerleşim) bölgelerini uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir onay olarak görmesin." ifadesi kullanıldı.
ABD Başkanı'nın söz konusu planının zamanlamasının da sorunun çözümüne katkı sağlamayacak şekilde ayarlandığı vurgulanan mektupta, Trump'ın İsrail-Filistin sorununu gerçekten çözmek isteyip istemediği konusunda birçok soru işareti olduğu vurgulandı.
2019 Aralık'ta Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, iki-devletli çözümü desteklediklerini beyan eden bir karar tasarısını kabul etmişlerdi.
TEK TARAFLI PLANI, TRUMP İLE NETANYAHU AÇIKLAMIŞTI
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.
Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.
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