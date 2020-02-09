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Son dakika: Afganistan'da ABD'li askerler öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
ABD BASINI! ASKERLERİMİZ ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

'da askeri bir operasyon sırasında çıkan çatışmalar sonucunda bazı Amerikalı ve Afgan askerlerinin öldüğü bildirildi. Olayla ilgili ölü sayısı ve isim gibi detaylara yer verilmedi.

medyasında yer alan haberlere göre, 'ın doğu Nangarhar bölgesinde ABD ve Afgan askerlerine ateş açıldı.

Burada Amerikalı askerlerin yaralandığı ve birkaç askerin öldüğü kaydedilse de sayı ve isim gibi detaylara yer verilmedi.

Öte yandan ve örgütlerinin aktif olduğu bölgede saldırıyı yapanların araştırıldığı; olayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

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