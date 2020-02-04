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Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya'da gündem oldu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
ERDOĞAN'IN VERDİĞİ SELAM RUSYA'DA GÜNDEM OLDU!

Başkan 'ın ziyareti sırasında tören kıtasını "" (Şan olsun Ukrayna'ya) sözleriyle selamlaması 'da büyük yankı uyandırdı. Rus basınında yer alan haberlerde, Başkan Erdoğan'ın selamının yanı sıra 'de yaşanan gerginlikler üzerine Ukrayna'yı ziyaret etmesi ve Kırım Tatarlarının durumu ile ilgili değerlendirmede bulunması da öne çıktı.

Başkan , ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Kiev'de resmi törenle karşılanırken tören kıtasını "" (Şan olsun Ukrayna'ya) sözleriyle selamlaması 'da büyük yankı uyandırdı.

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam gündem oldu! BAŞKAN ERDOĞAN'IN UKRAYNA'DA VERDİĞİ SELAM GÜNDEM OLDU!

BAŞKAN ERDOĞAN O SELAMI KULLANDI...

Erdoğan'ın verdiği selamın, 2018 yılında dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından resmileştirildiği ve aynı zamanda Rusya karşıtı propagandalarda kullanıldığına da dikkat çekildi.

RUS BASINI ÖNE ÇIKARDI

Rus basınında yer alan haberlerde, Başkan Erdoğan'ın selamının yanı sıra 'de yaşanan gerginlikler üzerine Ukrayna'yı ziyaret etmesi ve Kırım Tatarlarının durumu ile ilgili değerlendirmede bulunması da öne çıktı.



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