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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs (coronavirüs) açıklaması! "Yüz maskesi..."

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Son dakika haberlerine göre; , "Coronavirüsü semptomları olmayan insanların yalnızca yüz maskesi kullanmasının virüsü yüzde 100 engelleyemez, maske tek başına yeterli olmaz, el yıkama gibi diğer önlemleri de uygulamaları gerekir" dedi.

, "Coronavirüsü semptomları olmayan insanların yalnızca yüz maskesi kullanmasının virüsü yüzde 100 engelleyemez, maske tek başına yeterli olmaz, el yıkama gibi diğer önlemleri de uygulamaları gerekir" açıklamasında bulundu.

İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarından satır başları;

"Virüsle ilgili pandemi şu an için söz konusu değil. Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nden maske talebinde bulunmadı.

Virüsün yayılmasını durdurmak için gereken en önemli şey hasta insanların maske kullanması. Virüse yakalanmamış insanlar için ise sadece maske kullanımı yüzde 100 başarı sağlamaz. El yıkama gibi diğer önlemlerin de uygulanması gereklidir.

Şu ana kadar coronavirüsünde bir mutasyon mevcut değil. Oldukça sabit bir virüs."

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