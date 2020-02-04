Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs (coronavirüs) açıklaması! "Yüz maskesi..."
Son dakika haberlerine göre; Dünya Sağlık Örgütü, "Coronavirüsü semptomları olmayan insanların yalnızca yüz maskesi kullanmasının virüsü yüzde 100 engelleyemez, maske tek başına yeterli olmaz, el yıkama gibi diğer önlemleri de uygulamaları gerekir" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü, "Coronavirüsü semptomları olmayan insanların yalnızca yüz maskesi kullanmasının virüsü yüzde 100 engelleyemez, maske tek başına yeterli olmaz, el yıkama gibi diğer önlemleri de uygulamaları gerekir" açıklamasında bulundu.
İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarından satır başları;
"Virüsle ilgili pandemi şu an için söz konusu değil. Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nden maske talebinde bulunmadı.
Virüsün yayılmasını durdurmak için gereken en önemli şey hasta insanların maske kullanması. Virüse yakalanmamış insanlar için ise sadece maske kullanımı yüzde 100 başarı sağlamaz. El yıkama gibi diğer önlemlerin de uygulanması gereklidir.
Şu ana kadar coronavirüsünde bir mutasyon mevcut değil. Oldukça sabit bir virüs."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Ruhani'den "nükleer anlaşma" ve Filistin açıklaması
- Almanlardan İstanbul Havalimanı'na büyük övgü
- Tüm spor faaliyetleri durduruldu!
- Türkiye'den Kırgızistan'a yargı eğitimi
- Erdoğan'ın verdiği selam Rusya'da gündem oldu!
- Salgını ilk bilen doktor virüse yakalandı
- Film gerçek oluyor! Koronavirüs salgını...
- En ölümcül gün! İnanılmaz görüntüler...
- İran’da CIA ajanına idam!
- Rum lidere şok! Suudi şeyhine ait...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
- Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
- 4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?
- Milyoner'de Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu!
- Hangi ifade yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?
- Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?
- Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?
- Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır?
- Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur?
- İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Bekçi maaşı ne kadar? Bekçi maaşları hakkında flaş açıklama!