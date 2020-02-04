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Son dakika: Afrin'e YPG-PKK'dan füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
YPG FÜZE İLE SALDIRDI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Son dakika haberi... 'de terör örgütü /'nın 'e bağlı ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı.

'de terör örgütü /, iline bağlı ilçe merkezinde bulunan bir okula füze ile saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.

Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Son dakika: Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı SON DAKİKA: AFRİN'E FÜZE SALDIRISI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI





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