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ABD yönetiminden 6 ülkeye daha vize kısıtlaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2020
ABD YÖNETİMİNDEN 6 ÜLKEYE DAHA VİZE KISITLAMASI

yönetimi, , , , Sudan, ve Eritre vatandaşlarına "ABD'de kalıcı oturum izni" imkanı veren vizelerin verilmesini askıya aldı.

İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, konuyla ilgili düzenlediği telekonferansta, söz konusu ülkelerin ABD'nin güvenlik standartlarını karşılayamadığını dile getirdi.

Wolf, bunun bir "kapsamlı yasağı" olmadığını vurgularken bu ülkelerden yapılan ABD turist vizesi başvurularının normal olarak devam edeceğini söyledi.

Bakan Vekili Wolf, adı geçen 6 ülkenin "güvenlik gerekçeleriyle" böyle bir uygulamaya tabi tutulduğunu, söz konusu ülkelerin ilgili güvenlik prosedürlerini tamamlaması halinde yeniden eski konumlarına dönebileceğini belirtti.

Buna göre , , , Sudan, ve Eritre vatandaşları "ABD'de kalıcı oturum imkanı" veren () vize türlerine başvuramayacak.

Wolf, Sudan ve Tanzanya'nın "Green Card çekilişinden" çıkarıldığını da sözlerine ekledi.

ABD yönetimi daha önce de , , , , , ve 'ya vize kısıtlamaları getirmişti.

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