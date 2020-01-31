31 Ocak 2020, Cuma
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Polonya, Çin uçuşlarını askıya aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2020
O ÜLKE DE ÇİN UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI

Koronavirüs salgını nedeniyle 'e uçuşları askıya alan ülkelere Polonya'da eklendi. Polonya havayolu şirketi LOT, Çin'e yapılacak tüm uçuşlarını 9 Şubat'a kadar askıya aldığını açıkladı.

Polonya Ulusal Havayolu Şirketi LOT'dan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün korona virüsü için uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmesinin ardından yapılan değerlendirmede, uçuşlarının 9 Şubat 2020 tarihine kadar askıya alınmasına karar verildiği bildirildi.

'dan Pekin'e son uçuşun 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, son uçuşla Pekin'de bulunan LOT uçuş ekibi ile Polonya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarının getirileceği belirtildi.

Haftada 3 bin kişinin Çin'e uçtuğu Varşova çıkışlı uçuşlara 9 Şubat sonrası devam edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından belli olacak. Öte yandan Çin havayolu şirketi Air China'nın tarifeli Varşova seferleri ise düzenli olarak devam ediyor.

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