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İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
İNGİLİZ BAYRAKLARI, BRÜKSEL'DEKİ AB KURUMLARINDAN İNDİRİLDİ

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki İngiliz bayrakları, 'e saatler kala sessiz biçimde indirildi. İndirilen İngiliz bayrağının yerine AB bayrağı çekildi.

AB yetkilileri, saatiyle 20.00 (TSİ 22:00) sularında, AP önündeki İngiliz bayrağını gönderden herhangi bir tören yapılmadan indirirken; yerine AB bayrağını çekti.

Aynı şekilde, AB Konseyindeki İngiliz bayrağı da yerinden alınarak, 'deki Avrupa Tarihi Evi'ne konuldu.

İNGİLTERE 2016'DA BREXİT KARARI ALMIŞTI

ile AB arasında varılan anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen Birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

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