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Macron'dan haddini aşan sözler! Türkiye'ye dil uzattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
MACRON'DAN HADDİNİ AŞAN SÖZLER!

'nin hamlelerini hazmedemeyen Fransa , küstah açıklamalarda bulundu. Macron şimdi de Başkan 'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı.

Fransa , Başkan 'ı, konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı. Macron, Erdoğan'ın, 'li muhaliflerin Libya'ya Türk gemileriyle taşınmasına yardımcı olduğunu iddia etti.

'nda Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlayan Macron, Libya'daki son gelişmelerle ilgili Başkan Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu.
Macron, "Son günlerde, Türk gemilerinin Libya topraklarına gelen Suriyeli paralı askerlere eşlik ettiğini görüyoruz. Bu, Berlin'deki konferansta Erdoğan'ın verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali ve verilen sözlerin tutulmadığı anlamına geliyor." dedi.

Macron, "Bu müdahale, Avrupa ve Sahel bölgesinin güvenliği için de saldırı anlamına geliyor" ifadesini kullandı ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ve arasında Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik anlaşmayı eleştirdi.

YUNANİSTAN'A VE KIBRISLI RUMLARA DESTEK

'deki gerginliğe de atıfta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin ve AB'nin Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlara desteğini yinelerken, Türkiye'yi "tahriklerde ve haksız müdahalelerde" bulunmakla suçladı.

Macron, Fransa ve Yunanistan arasında güvenlik alanında stratejik işbirliğinin oluşturulacağını ve önümüzdeki haftalarda bu işbirliğinin ana hatlarının belirginleşeceğini söyledi. Macron, bu çerçevede, Fransız donanmasının, Avrupa'nın stratejik bölgesinin güvenliğinin sağlanması için varlığını artıracağını ifade etti.

Libya'da devam eden krize çözüm bulmak için Türkiye ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler 'de toplanmışlardı. Toplantıda bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

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