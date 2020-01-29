Macron'dan haddini aşan sözler! Türkiye'ye dil uzattı
Türkiye'nin Libya hamlelerini hazmedemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küstah açıklamalarda bulundu. Macron şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı. Macron, Erdoğan'ın, Suriye'li muhaliflerin Libya'ya Türk gemileriyle taşınmasına yardımcı olduğunu iddia etti.
Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlayan Macron, Libya'daki son gelişmelerle ilgili Başkan Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu.
Macron, "Son günlerde, Türk gemilerinin Libya topraklarına gelen Suriyeli paralı askerlere eşlik ettiğini görüyoruz. Bu, Berlin'deki konferansta Erdoğan'ın verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali ve verilen sözlerin tutulmadığı anlamına geliyor." dedi.
Macron, "Bu müdahale, Avrupa ve Sahel bölgesinin güvenliği için de saldırı anlamına geliyor" ifadesini kullandı ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye arasında Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik anlaşmayı eleştirdi.
YUNANİSTAN'A VE KIBRISLI RUMLARA DESTEK
Doğu Akdeniz'deki gerginliğe de atıfta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin ve AB'nin Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlara desteğini yinelerken, Türkiye'yi "tahriklerde ve haksız müdahalelerde" bulunmakla suçladı.
Macron, Fransa ve Yunanistan arasında güvenlik alanında stratejik işbirliğinin oluşturulacağını ve önümüzdeki haftalarda bu işbirliğinin ana hatlarının belirginleşeceğini söyledi. Macron, bu çerçevede, Fransız donanmasının, Avrupa'nın stratejik bölgesinin güvenliğinin sağlanması için varlığını artıracağını ifade etti.
Libya'da devam eden krize çözüm bulmak için Türkiye ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler Berlin'de toplanmışlardı. Toplantıda bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Filistinlilerden protesto! Trump’ın kaos planına karşı...
- Türkiye'nin sınır dışı ettiği terörist tutuklandı
- O ülkede acil durum ilan edildi
- Sudan'dan kritik Libya hamlesi! Soruşturma başlatıldı
- Katalonya'da erken seçim kararı
- Pakistan'dan son dakika Filistin açıklaması
- ABD'nin sözde barış planına tepkiler çığ gibi büyüdü!
- Suudiler şokta! İki nokta vuruldu
- Rusya'dan Trump'ın "Filistin'i bölme planı" hakkında ilk açıklama
- Taliban Afganistan'da karakola saldırı düzenledi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kaç çocuğu var? Bala Hatun tarihteki yeri…
- Kuruluş Osman 8. bölüm canlı izle! – ATV
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
- Şubat ayında çalışanlar kaç TL maaş alacak? Yeni asgari ücret net brüt ne kadar? Bekar, evli, çocuklu 2020 AGİ tablosu!
- TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! (Son depremler)
- EDHO 155. yeni bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 155. bölüm fragmanı izle!
- Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Kudüs nerede? Kudüs Filistin’e bağlı mı? Kudüs önemi nedir?
- EDHO 154. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm tek parça izle!
- A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?