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Son dakika: İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
İRAN'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre; 'da 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. 11 km derinlikte meydan gelen depremin merkez üssü Oruhmiyeh olarak açıklandı.

Son dakika haberine göre; 'da 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. 11 km derinlikte meydan gelen depremin merkez üssü Oruhmiyeh olarak açıklandı.

AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) aktardığı verilerine göre, İran'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ülkenin Orumiyeh kentinde gerçekleşen depremin derinliği 11 km olarak açıklanırken büyük panik ve tedirginlik yaşandı.

Son dakika: İran’daki deprem Hakkari’de de hissedildi |Son depremler SON DAKİKA: İRAN’DAKİ DEPREM HAKKARİ’DE DE HİSSEDİLDİ |SON DEPREMLER

İRAN'DAKİ DEPREM HAKKARİ'DE DE HİSSEDİLDİ

İran'da 4.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem Hakkari'de de hissedildi.

Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.

#Deprem
Büyüklük : 4.8 (Mw)
Yer : Orumiyeh (Iran)
Tarih-Saat : 29.01.2020, 21:07:30 TSİ
Enlem : 37.1443 N
Boylam : 44.8473 E
Derinlik : 11.19 km
Detay : https://t.co/Pk4UoWuCo4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

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