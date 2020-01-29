Son dakika: İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre; İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 km derinlikte meydan gelen depremin merkez üssü Oruhmiyeh olarak açıklandı.
Son dakika haberine göre; İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 km derinlikte meydan gelen depremin merkez üssü Oruhmiyeh olarak açıklandı.
AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) aktardığı son depremler verilerine göre, İran'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ülkenin Orumiyeh kentinde gerçekleşen depremin derinliği 11 km olarak açıklanırken büyük panik ve tedirginlik yaşandı.
İRAN'DAKİ DEPREM HAKKARİ'DE DE HİSSEDİLDİ
İran'da 4.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem Hakkari'de de hissedildi.
Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.
#Deprem
Büyüklük : 4.8 (Mw)
Yer : Orumiyeh (Iran)
Tarih-Saat : 29.01.2020, 21:07:30 TSİ
Enlem : 37.1443 N
Boylam : 44.8473 E
Derinlik : 11.19 km
Detay : https://t.co/Pk4UoWuCo4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2020
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