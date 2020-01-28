Mahmud Abbas ve İsmail Heniyye'den birlikte hareket etme çağrısı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planına karşı koymak için aralarındaki koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Hamas lideri Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planın ayrıntılarını açıklamasından kısa süre önce Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı telefonla aradı.
Görüşmede Heniyye, Hamas olarak Filistin Devlet Başkanı'nın sabit tutumunun arkasında durduklarını, Filistin halkının meşru ulusal ilkelerine bağlı olduklarını ve Filistin ulusal projesini tasfiye etmeyi amaçlayan sözde "Yüzyılın Anlaşması"nı reddettiklerini belirtti.
BİRLİKTE HAREKET ETME ÇAĞRISI
Heniyye, tüm anlaşmazlıkları bir kenara koyma ve Filistin ulusal projesini tasfiye etme planı karşısında birlikte hareket etme çağrısında bulundu.
Filistin Devlet Başkanı Abbas da Heniyye'nin girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filistin davasını tasfiye projesiyle mücadele etmede odak noktasının Filistin ulusal birliği olduğunu aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İran'a ait SİHA acil iniş yaptı
- Netanyahu hakkında kritik gelişme! Hesap zamanı
- Fransa'da sokaklar karıştı! Göstericiler polisle çatıştı
- Beyaz Saray'da skandal uygulama
- Birleşmiş Milletler'den Hafter çağrısı
- 600 bin kişi Türkiye sınırına dayandı
- Yüzyılın Anlaşması planına Filistinli vekilden sert tepki
- Parfüm fabrikasında patlama 12 ölü 2 yaralı
- Alkollü sürücü 11 araca çarptı mahalleli ayaklandı
- Sözde barış planına destek arayacak!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Kudüs nerede? Kudüs Filistin’e bağlı mı? Kudüs önemi nedir?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm canlı izle! EDHO canlı izle!
- A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
- Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı tarih belli oldu
- Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?
- Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
- Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
- Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?
- 1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmıştır?
- Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?
- Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?