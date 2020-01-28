28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Mahmud Abbas ve İsmail Heniyye'den birlikte hareket etme çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
SKANDAL ANLAŞMAYA KARŞI FİLİSTİN'DEN FLAŞ HAMLE

Devlet Başkanı ile Hamas Siyasi Büro Başkanı , ABD'nin İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planına karşı koymak için aralarındaki koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştı.

resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Hamas lideri Heniyye, ABD Başkanı 'ın "" olarak adlandırdığı planın ayrıntılarını açıklamasından kısa süre önce Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı telefonla aradı.

Görüşmede Heniyye, Hamas olarak Filistin Devlet Başkanı'nın sabit tutumunun arkasında durduklarını, Filistin halkının meşru ulusal ilkelerine bağlı olduklarını ve Filistin ulusal projesini tasfiye etmeyi amaçlayan sözde "Yüzyılın Anlaşması"nı reddettiklerini belirtti.

Orta Doğu'da yeni kaos planı! Trump Filistin'i bölme planını açıkladı! ORTA DOĞU'DA YENİ KAOS PLANI! TRUMP FİLİSTİN'İ BÖLME PLANINI AÇIKLADI!
Filistinli Milletvekili Eymen Avde'den Yüzyılın Anlaşması planına sert tepki FİLİSTİNLİ MİLLETVEKİLİ EYMEN AVDE'DEN YÜZYILIN ANLAŞMASI PLANINA SERT TEPKİ

BİRLİKTE HAREKET ETME ÇAĞRISI

Heniyye, tüm anlaşmazlıkları bir kenara koyma ve Filistin ulusal projesini tasfiye etme planı karşısında birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Heniyye'nin girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filistin davasını tasfiye projesiyle mücadele etmede odak noktasının Filistin ulusal birliği olduğunu aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN