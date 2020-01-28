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Trump ve Netanyahu'nun basın toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
BEYAZ SARAY'DA SKANDAL UYGULAMA

ABD Başkanı sözde barış planını açıkladı. Trump ve Netanyahu’nun ’da düzenlediği basın toplantısında skandal bir uygulamaya gidildi. Türk gazetecilere ambargo uygulandı ve Beyaz Saray’daki basın toplantısına alınmadı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

TÜRK GAZETECİLER ALINMADI

Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki basın toplantısında skandal bir uygulamaya imza atıldı. Türk gazeteciler basın toplantısına alınmadı. Toplantıya katılmak için akreditasyon başvurusunda bulunan Türk gazetecilere olumlu yanıt gelmedi. Washington'da görev yapan Gazeteci Hüseyin Günay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray Türk gazetecilere ambargo uyguladı. Trump ve Netanyahu basın toplantısına Washington'daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı. Akreditasyon için başvurduk ancak olumlu yanıt verilmedi!" ifadelerini kullandı.

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