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Filistinli Milletvekili Eymen Avde'den Yüzyılın Anlaşması planına sert tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
YÜZYILIN ANLAŞMASI PLANINA FİLİSTİNLİ VEKİLDEN SERT TEPKİ

parlamentosundaki Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı , ABD Başkanı 'ın sözde barış planını "iki devletli çözümü tasfiye etme planı" olarak niteledi.

'in Kanal 12 televizyonuna göre, Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, İsrail Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletten başka bir çözümü kabul etmeyeceğini vurguladı.

Avde, Trump'ın sözde barış planına tepki göstererek, "Yüzyılın Anlaşması (sözde barış planı) planı iki devletli çözümü tasfiye planıdır." dedi.

Öte yandan, Ortak Arap Listesi Bloku ��yesi Milletvekili Yusuf Cebbarin de Mecliste yaptığı konuşmada, Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti talebini yineledi.

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TRUMP BEYAZ SARAY ŞUBE BAŞKANIDIR

Cebbarin, ABD Başkanı Trump'a da "Trump, Likud partisinin (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi) Beyaz Saray şube başkanıdır." ifadesiyle tepki gösterdi.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülkede nüfusun 2 milyona yakını Filistinlilerden oluşuyor ve bu oran nüfusun yüzde 20'sine tekabül ediyor.

yönetimi, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak vatandaşlık elde eden Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye nitelerken, onlar kendilerini 1948 Filistinlileri olarak tanımlıyor.


Filistin'de 'Yüzyılın Anlaşması'na karşı protesto gösterileri düzenlendi

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