BM'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunun yıllardır BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlandığını bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.
Guterres'in BM kararları, uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve 1967 sınırları dahilinde barış içinde yan yana var olacak iki devletli çözüm temelinde, Filistinlileri ve İsraillileri sorunu çözmek için desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, ''BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır.'' ifadesi kullanıldı.
- ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı
Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade etmişti.
Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savunmuştu.
Trump, planının, Filistin için başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etmiş ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmemişti.
Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump Filistin'e bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini belirtmişti.
Trump ayrıca sözde barış planının, bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söylemişti.
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