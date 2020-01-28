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BM'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020
BM'DEN TRUMP'IN SÖZDE ORTA DOĞU BARIŞ PLANINA TEPKİ

Birleşmiş Milletler (), - sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunun yıllardır BM ve kararlarıyla tanımlandığını bildirdi.

Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres, ABD Başkanı 'ın sözde barış planına tepki gösterdi.

Guterres'in BM kararları, uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve 1967 sınırları dahilinde barış içinde yan yana var olacak iki devletli çözüm temelinde, Filistinlileri ve İsraillileri sorunu çözmek için desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, ''BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır ve kararlarıyla tanımlanmıştır.'' ifadesi kullanıldı.

- ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı

Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, 'ün 'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade etmişti.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savunmuştu.

Trump, planının, Filistin için başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etmiş ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmemişti.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump Filistin'e bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini belirtmişti.

Trump ayrıca sözde barış planının, bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söylemişti.

Dışişleri'nden ABD'nin sözde barış planına sert tepki DIŞİŞLERİ'NDEN ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANINA SERT TEPKİ
ABD'nin sözde barış planına dünyanın dört bir yanından tepkiler! ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANINA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TEPKİLER!

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