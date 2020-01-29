29 Ocak 2020, Çarşamba
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Esad rejiminden İdlib'e abluka!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2020
ESAD REJİMİNDEN İDLİB'E ABLUKA!

Son dakika haberi... destekli Esad rejimi güçleri, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak 'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı ele geçirdi.

detaylar gelecek...

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