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Trump'tan koronavirüsün durdurulmasıyla ilgili Çin'e yardım teklifi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
TRUMP'TAN ÇİN'E TEKLİF: BU KONUDAKİ UZMANLARIMIZ ÇOK İYİDİR

Başkanı , 'in Vuhan kentinden yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) durdurulması konusunda Pekin'e yardıma hazır olduklarını belirtti.

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu koronavirüsün 'de çok az sayıda görüldüğünü ve süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

"HER TÜRLÜ YARDIMI ÖNERDİK"

Trump, açıklamasında, "Çin ile söz konusu virüsle ilgili olarak çok yakın irtibat halindeyiz. Çin'e ve Devlet Başkanı Şi'ye gerekli olabilecek her türlü yardımı önerdik. Bu konudaki uzmanlarımız çok iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

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