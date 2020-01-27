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Son dakika: Taliban'dan şok iddia! Afganistan'da ABD askerlerini taşıyan uçak düşürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
SON DAKİKA: TALİBAN'DAN ŞOK İDDİA! AFGANİSTAN'DA ABD ASKERLERİNİ TAŞIYAN UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

haberi: , Gazni’de personelinin taşıyan bir uçağı düşürdüklerini ve kurtulan olmadığını iddia etti.

'ın yaptığı açıklamada, personelini taşıyan bir uçağın 'ın Gazni bölgesinde vurularak düşürüldüğü, uçağın içerisinde üst düzey askeri yetkililer de dahil olmak üzere kurtulan olmadığı iddia edildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİ YALANLAMIŞTI

Bugün öğle saatlerinde Afganistan'da Kandahar kentinden Kabil'e giden Afgan Ariana Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirilmişti.

Ardından havayolu şirketinden yapılan açıklamada yolcu uçağının düştüğüne dair iddialar yalanlanmıştı.

Afganistan'da ABD askerlerini taşıyan uçak düşürüldü AFGANİSTAN'DA ABD ASKERLERİNİ TAŞIYAN UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

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