Afganistan'da ABD askerlerini taşıyan uçak düşürüldü

Son dakika haberi: Taliban, Afganistan Gazni’de ABD askeri personelinin taşıyan bir uçağı düşürdüklerini ve kurtulan olmadığını iddia etti.

Taliban'ın yaptığı açıklamada, ABD askeri personelini taşıyan bir uçağın Afganistan'ın Gazni bölgesinde vurularak düşürüldüğü, uçağın içerisinde üst düzey askeri yetkililer de dahil olmak üzere kurtulan olmadığı iddia edildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİ YALANLAMIŞTI

Bugün öğle saatlerinde Afganistan'da Kandahar kentinden Kabil'e giden Afgan Ariana Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirilmişti.

Ardından havayolu şirketinden yapılan açıklamada yolcu uçağının düştüğüne dair iddialar yalanlanmıştı.