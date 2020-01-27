Son depremler! İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
İran’ın Şiraz kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 16.58'de kaydedildi.
İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 16.58'de kaydedildi.
YERİN 7 KM. DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
Açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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