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Son depremler! İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
İRAN'DA 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

’ın Şiraz kentinde 5.4 büyüklüğünde meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 16.58'de kaydedildi.

'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 16.58'de kaydedildi.

YERİN 7 KM. DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Son dakika haberi: İran’da 5,4 büyüklüğünde deprem SON DAKİKA HABERİ: İRAN’DA 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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