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İsrail Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2020
İSRAİL 17 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

İşgalci İsrail askerler,, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 17 Filistinliyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, 17 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, 17 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

- Sağlık görevlisi yaralandı

Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine düzenlediği baskına Filistinlilerin karşılık vermesiyle yaşanan olaylarda bir sağlık görevlisinin yaralandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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