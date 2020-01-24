Beyaz Saray: Trump 29 Ocak'ta imzalayacak
Giriş Tarihi: 24.01.2020
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD - Meksika - Kanada Anlaşması’nı (USMCA) 29 Ocak’ta imzalayacağını açıkladı. USMCA, resmi olarak 30 Ocak’ta uygulamaya konulacak.ABD Senatosu'nda Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alması için 89 oyla kabul edilen USMCA, resmi olarak 30 Ocak'ta uygulamaya konulacak.
Trump, hafta başında Davos Zirvesi'nde USMCA'in, "berbat NAFTA'nın yerini alır almaz ABD ihracatını artıracağını" iddia etmişti.
Ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da USMCA'in gelecek hafta Kanada parlamentosunda oylamaya sunulacağını söyledi.
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