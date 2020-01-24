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Beyaz Saray: Trump 29 Ocak'ta imzalayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2020
BEYAZ SARAY: TRUMP 29 OCAK'TA İMZALAYACAK

, Başkanı Donald ’ın ABD - - Anlaşması’nı () 29 Ocak’ta imzalayacağını açıkladı. USMCA, resmi olarak 30 Ocak’ta uygulamaya konulacak.

Senatosu'nda Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın () yerini alması için 89 oyla kabul edilen , resmi olarak 30 Ocak'ta uygulamaya konulacak.

, hafta başında Davos Zirvesi'nde USMCA'in, "berbat NAFTA'nın yerini alır almaz ABD ihracatını artıracağını" iddia etmişti.

Ayrıca, Başbakanı Justin Trudeau da USMCA'in gelecek hafta Kanada parlamentosunda oylamaya sunulacağını söyledi.

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