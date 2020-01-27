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Yolcu uçağı, 'bomba ihbarı' sonrası acil iniş yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2020
YOLCU UÇAĞINDA BOMBA İHBARI! KIRMIZI ALARM VERİLDİ

’nın kentinden başkent ’ya sefer yapan yolcu uçağı, alınan bomba ihbarı sonrası, kalkış yaptığı Habarovsk’taki havaalanına yaptı.

'nın kentinden başkent 'ya sefer yapan yolcu uçağı hakkında, uçağın havaalanından kalkışından hemen sonra bomba ihbarı yapıldı. Kabin görevlilerine iletilen tehdit mesajı sonucu uçak, kalkış yaptığı havaalanına dönerek yaptı. Uçakta 262 yolcunun bulunduğu ve 10 kabin görevlisinin yer aldığı belirtildi.

Yetkililer, uçağın özel kuvvetler ve köpeklerle aranacağını duyurdu.

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