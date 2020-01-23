Davos'ta skandal! Trump Barzani'yi terörist elebaşısı ile karıştırdı |Video

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen dünya ekonomik forumu toplantıları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Trump, bir skandala imza atarak Barzani'yi terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile karıştırdı.

"Petrolü aldık, biliyorsunuz askerleri petrol için orada bıraktık" ABD Başkanı Donald Trump, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile

PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i karıştırdı.

Barzani ile Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya geldi.

Trump burada yaptığı konuşmasında YPG/PKK ile olan işbirliğine vurgu yaptı. Suriye'deki petrolü kontrol ettiklerini söyledi. Trump "Burada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile beraber olmak muhteşem... Uzun zamandır görüşmek istiyorduk. Bildiğiniz gibi Suriye sınırını terk ettik, Türkiye ile iyi iş çıkardık. Güvenli bölgeye katkılarından dolayı teşekkür ederim. Petrolü aldık, biliyorsunuz askerleri petrol için orada bıraktık" ifadelerini kullandı.

Barzani de terör örgütü DEAŞ'ı birlikte yendiklerini söyledi.

Toplantının geri kalanı basına kapalı şekilde gerçekleşti.