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24.01.2020

Irak'ta ABD karşıtı gösteriler başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Şii gruplar 1 milyon kişiye ulaşacak ABD karşıtı gösteri çağrısında bulunmuştu. Şii grupların lideri Mukteda el Sadr da ABD karşıtı gösteri çağrısında bulunurak herkesi sokağa çağırdı. Cuma namazı öncesinde Irak'ta ABD karşıtı gösteriler başladı.

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