BİZE ULAŞIN
24.01.2020
Irak'ta ABD karşıtı gösteriler başladı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Şii gruplar 1 milyon kişiye ulaşacak ABD karşıtı gösteri çağrısında bulunmuştu. Şii grupların lideri Mukteda el Sadr da ABD karşıtı gösteri çağrısında bulunurak herkesi sokağa çağırdı. Cuma namazı öncesinde Irak'ta ABD karşıtı gösteriler başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.