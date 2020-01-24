Eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan eski Cumhurbaşkanı Gauck, mülteci sorununu değenlendirdi.

"ERDOĞAN'IN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Avrupa olarak zor bir durumdayız, burada Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var." diyen Gauck, Türkiye'nin bu alandaki finansal destek beklentisinin karşılanmasının da iyi olacağını vurguladı.

"ERDOĞAN OLMADAN BU MÜMKÜN DEĞİL"

Öte yandan Bild gazetesindeki bir makalede de göç krizinin sadece ve sadece yerinde ve Türkiye'yle çözülebileceği vurgulanarak, "Erdoğan olmadan bu mümkün değil." ifadelerine yer verildi.