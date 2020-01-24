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Eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
ALMANYA'DAN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA: ERDOĞAN OLMADAN...

Eski , konusunda ile iş birliği yapılmasını istedi. Gauck, "Avrupa olarak zor bir durumdayız, burada Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan eski Cumhurbaşkanı Gauck, sorununu değenlendirdi.

"ERDOĞAN'IN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Avrupa olarak zor bir durumdayız, burada Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var." diyen Gauck, Türkiye'nin bu alandaki finansal destek beklentisinin karşılanmasının da iyi olacağını vurguladı.

"ERDOĞAN OLMADAN BU MÜMKÜN DEĞİL"

Öte yandan Bild gazetesindeki bir makalede de göç krizinin sadece ve sadece yerinde ve 'yle çözülebileceği vurgulanarak, "Erdoğan olmadan bu mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan: Atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz!

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