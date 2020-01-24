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Bulgaristan'dan iki Rus diplomatla ilgili flaş karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
BULGARİSTAN'DAN İKİ RUS DİPLOMATLA İLGİLİ FLAŞ KARAR

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı , ülkede çalışan iki Rus diplomatın istenmeyen adam ilan edileceğini duyurdu. Rus diplomattan birinin, 2017 yılından bu yana Bulgaristan’daki seçim mekanizmaları hakkında devlet sırrı sayılan bilgileri topladığı, diğerinin ise enerji güvenliği konularında bilgi toplayarak ’daki bir istihbarat örgütünün merkezine gönderdiği ifade edildi.

Başbakan Yardımcısı , başsavcılık tarafından Dışişleri Bakanlığına iki Rus diplomatın casusluk faaliyetinde bulunduğu yönünde mektup gönderildiğini bildirdi. Zaharieva gerekenin yapılacağına ve mektupta isimleri geçen iki şahsın istenmeyen adam ilan edileceğine vurgu yaptı. Zaharieva, ayrıca 'nın Sofya Büyükelçisi Anatoliy Makarov'un bakanlığa çağırılacağını da belirtti.

DEVLET SIRRI SAYILAN BİLGİLER

Ülkeden kovulacağı açıklanan iki Rus diplomattan birinin, 2017 yılından bu yana Bulgaristan'daki seçim mekanizmaları hakkında devlet sırrı sayılan bilgileri topladığı, diğerinin ise enerji güvenliği konularında bilgi toplayarak 'daki bir istihbarat örgütünün merkezine gönderdiği ifade edildi. İsimleri açıklanmayan Rus diplomatlarının Sofya'daki Rus Büyükelçiliğine bağlı konsolosluk şubesi ve ticaret ataşeliğinde çalıştıkları belirtildi.



"BULGARİSTAN'DAN RESMİ BİLGİ ALMADIK"

Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Anatoliy Makarov, casusluk suçlamalarıyla ilgili henüz resmi bir bilgi almadıklarını belirtirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Bulgar savcılığının iki Rus diplomat hakkında casusluk soruşturması başlattığı yönünde ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını vurguladı.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında başka bir Rus diplomat, Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile ilgili gizli bilgiler elde etmek için bazı Bulgar vatandaşlarıyla şüpheli toplantılar yaptığı iddiaları üzerine sınır dışı edilmişti.

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