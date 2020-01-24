SON DAKİKA: Almanya'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var...
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
Son dakika haberine göre; Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Rot Am See'de silahlı çatışma yaşandı. Saldırıda en az 6 kişinin öldüğü açıklandı.
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Rot Am See'de silahlı çatışma yaşandı.
Saldırıda en az 6 kişinin öldüğü açıklandı.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Alman polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada silahlı çatışma sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Açıklamada saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceği de belirtiliyor.
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