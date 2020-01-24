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SON DAKİKA: Almanya'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
ALMANYA'DA SİLAHLI SALDIRI! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Son dakika haberine göre; 'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı 'de silahlı çatışma yaşandı. Saldırıda en az 6 kişinin öldüğü açıklandı.

'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı 'de silahlı çatışma yaşandı.

Saldırıda en az 6 kişinin öldüğü açıklandı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alman polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada silahlı çatışma sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceği de belirtiliyor.

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