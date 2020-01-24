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BM duyurdu! İşte darbeci Hafter'in gerçek yüzü...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
BM DUYURDU! İŞTE DARBECİ HAFTER'İN GERÇEK YÜZÜ...

Birleşmiş Milletler (), 'da Halife 'e bağlı gayrimeşru silahlı güçlerin başkent Trablus'u ele geçirmek amacıyla 10 ayda binden fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. BM raporuna göre, ülkede çatışmaların patlak verdiği nisan ayından kasım sonuna kadar 284 sivil hayatını kaybetti, 360'tan fazlası yaralandı.

Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyine 'daki duruma ilişkin sunduğu raporda, ülkenin doğusundaki silahlı milislerin lideri 'in Trablus'a yönelik Nisan 2019'da başlattığı saldırının yol açtığı hasara ilişkin bilgiler verildi.

DARBECİ HAFTER'DEN 10 AYDA 1020 HAVA SALDIRISI

Raporda, bu dönemde "Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu ve bununla ilişkili güçlerin, silahlı insanız hava araçlarıyla 850, savaş uçaklarıyla 170 hedefi bombaladığı ve bu saldırılardan 60'ında yabancı ülkelere ait bombardıman uçaklarının kullanıldığı" aktarıldı.

'e bağlı savaş uçaklarının, Trablus içindeki yerleşim mahallelerindeki askeri, kamu ve hükümet binalarını bombaladığı ifade edildi.

284 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Rapora göre, ülkede çatışmaların patlak verdiği nisan ayından kasım sonuna kadar 284 sivil hayatını kaybetti, 360'tan fazlası yaralandı.

Çatışmalar nedeniyle 44 okulun kullanılamaz hale geldiği, 193 okulda da hasar oluştuğu belirtildi.

Hafter güçlerinin saldırısından petrol ve doğal gaz sektörü başta olmak üzere Libya ekonomisin de ciddi zarar gördüğüne işaret edilen raporda, gayrisafi yurt içi hasılanın üçte iki oranında düştüğü kaydedildi.

Raporda, ayrıca terör örgütü 'ın ülkenin güneyindeki çöl coğrafyasında yeniden güç kazanmasına yönelik kaygılara yer verilirken, ABD'nin 20-30 Eylül arasında 4 ayrı hava saldırısında 43 DEAŞ militanını öldürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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