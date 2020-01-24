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İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2020
İSRAİL POLİSİNDEN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN!

polisi, işgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan 'ya baskın düzenledi. Filistinliler, polisin müdahalesine tekbir getirip sloganlar atarak karşılık verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını 'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.

İSRAİL POLİSİNDEN GÖZALTI!

Filistinliler, polisin müdahalesine tekbir getirip sloganlar atarak karşılık verdi.

Öte yandan 'teki Vadi Hilve Bilgi Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, sabah saatlerinde Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİ

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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