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Son dakika: İdlib'de insani dram! Türkiye sınırı yakınlarına göç ediyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
İNSANİ DRAM! TÜRKİYE SINIRI YAKINLARINA GÖÇ EDİYORLAR

Son dakika haberi... rejimi güçleri ve ’nın ’e saldırıları nedeniyle son 48 saatte 36 bin sivil daha sınırı yakınlarına göç etti.

Beşar rejimi güçleri ve 'nın 'e saldırıları nedeniyle son 48 saatte 36 bin sivil daha sınırı yakınlarına göçtü.

SURİYE'DE İNSANİ DRAM!

Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye sınırı yakınlarındaki bölgelere göç etti.

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