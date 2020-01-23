Son dakika: İdlib'de insani dram! Türkiye sınırı yakınlarına göç ediyorlar
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
Son dakika haberi... Esed rejimi güçleri ve Rusya’nın İdlib’e saldırıları nedeniyle son 48 saatte 36 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Beşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 48 saatte 36 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göçtü.
SURİYE'DE İNSANİ DRAM!
Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye sınırı yakınlarındaki bölgelere göç etti.
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