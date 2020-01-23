Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Giriş Tarihi: 23.01.2020
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşmede Abbas, iki devletli çözüme, uluslararası hukuka uygun olarak ülkesinin barışı destekleme tutumları dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ramallah'taki devlet başkanlığı ofisinde Mahmud Abbas ile görüştü. Görüşmede siyasi süreci ve bölgesel meselelerdeki son gelişmeler ele alındı.
ABBAS'TAN MACRON'A TEŞEKKÜR
Görüşmede Abbas, iki devletli çözüme, uluslararası hukuka uygun olarak ülkesinin barışı destekleme tutumları dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.
İsrail yanlısı ABD yönetiminin siyasi süreçteki arabulucu rolünü kaybettiğini vurgulayan Abbas, siyasi sürecin ulaştığı çıkmazından kurtulmak için Fransa'nın ve Avrupa'nın rolünün önemini vurguladı. Filistinlilerin Filistin'in devlet olarak tanımasını istediklerini dile getiren Abbas, Fransa ve Avrupa ülkelerin Filistin devletini tanımasının iki devletli çözümü kurtarmanın yolu olarak nitelendirdi.
MACRON'DAN BARIŞ MESAJI
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgede barışın sağlanması konusunda iki devletli çözüm uyarınca ülkesinin siyasi sürece verdiği desteği belirtti. Macron, ülkesinin Filistin halkının kurumlarını, ekonomisini inşa etmek, karşılıklı çıkar alanlarında işbirliği geliştirmek için destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Macron anketlerde çakıldı! Fransızların yüzde 69'u...
- Genç kız ameliyat oldu dehşeti yaşadı!
- 20 milyon kişiyi öldüren hastalık!
- Tacizciyi fark eden küçük kızı zekası kurtardı
- Trump 7 ülkeyi daha hedefe koydu!
- Toplu ulaşımı askıya aldı!
- Irak Cumhurbaşkanı, acı bilançoyu açıkladı
- Darbeci Hafter güçlerinden küstah tehdit
- Brexit Kraliçe'nin onayını bekliyor
- Sudan'da skandal görüntüler! Aslanlar açlığa terk edildi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı izle!
- Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanında ipler geriliyor!
- Kuruluş Osman 7. bölüm izle! Kuruluş Osman 7. bölüm tek parça izle! - ATV
- Osman Bey'in rüyası! | Kuruluş Osman 7. bölüm özel sahne!
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem (Kandilli AFAD son depremler) İstanbul deprem şiddeti kaç?
- Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?
- Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?
- Son depremler: Aydın'da 3.7 şiddetinde deprem
- Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
- 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuazları kuşandı
- Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor!