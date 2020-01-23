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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2020
MACRON, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , işgal altındaki 'nın Ramallah kentinde Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Görüşmede Abbas, iki devletli çözüme, uluslararası hukuka uygun olarak ülkesinin barışı destekleme tutumları dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Ramallah'taki devlet başkanlığı ofisinde ile görüştü. Görüşmede siyasi süreci ve bölgesel meselelerdeki son gelişmeler ele alındı.

ABBAS'TAN MACRON'A TEŞEKKÜR

Görüşmede Abbas, iki devletli çözüme, uluslararası hukuka uygun olarak ülkesinin barışı destekleme tutumları dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.



yanlısı ABD yönetiminin siyasi süreçteki arabulucu rolünü kaybettiğini vurgulayan Abbas, siyasi sürecin ulaştığı çıkmazından kurtulmak için Fransa'nın ve Avrupa'nın rolünün önemini vurguladı. Filistinlilerin 'in devlet olarak tanımasını istediklerini dile getiren Abbas, Fransa ve Avrupa ülkelerin Filistin devletini tanımasının iki devletli çözümü kurtarmanın yolu olarak nitelendirdi.



MACRON'DAN BARIŞ MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgede barışın sağlanması konusunda iki devletli çözüm uyarınca ülkesinin siyasi sürece verdiği desteği belirtti. Macron, ülkesinin Filistin halkının kurumlarını, ekonomisini inşa etmek, karşılıklı çıkar alanlarında işbirliği geliştirmek için destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

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