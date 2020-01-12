12 Ocak 2020, Pazar
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Milli Savunma Bakanlığından Libya ve İdlib açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
SAVUNMA BAKANLIĞINDAN LİBYA VE İDLİB AÇIKLAMASI

, " 2020 saat 00:01’den itibaren başlayan ve ’teki uygulaması, münferit bir iki olay dışında devam etmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

, " 2020 saat 00:01'den itibaren başlayan ve 'teki uygulaması, münferit bir iki olay dışında devam etmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

İşte MSB'nin "libya ve idlib'deki ateşkes yakından takip ediliyor" başlığı ile paylaştığı o açıklama;

1. 08 Ocak 2020'de İstanbul'da icra edilen Türkiye ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları zirvesinde, Libya ve İdlib'te ateşkes ilan edilmesi kararı alınmış ve taraflara ateşkes çağrısı yapılmıştır.

2. Libya ve İdlib'te 12 Ocak 2020 saat 00:01'den itibaren ateşkes uygulaması başlamıştır.

3. Her iki bölgede uygulamaya konulan ateşkes, saldırıları durdurarak, can kayıpları ile göç akımlarını önlemek, hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak suretiyle istikrar ve barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır.

4. Her iki bölgede ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir.

5. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir.

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