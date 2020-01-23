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Almanya ve Fransa'dan ABD'nin "vergi" tehditlerine yanıt

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
ALMANYA VE FRANSA'DAN ABD'NİN TEHDİTLERİNE YANIT

ABD Almanya Büyükelçisi Emily Haber, Avrupa Birliği’nin ABD’den gelecek olası ek gümrük vergilerine “aynı düzey ve derecede” tarifelerle yanıt vereceği uyarısı yaptı. Öte yandan ABD Fransa Büyükelçisi Philippe Etienne de ’nin ’la havayolu sübvasyonları ve dijital vergilendirmeye yönelik anlaşmazlıklarını çözmek için çalıştığını, fakat göze göz, dişe diş tarifelerin iki ülke ekonomilerine de zarar vereceğini açıkladı.

ABD Almanya Büyükelçisi Emily Haber, Avrupa Birliği'nin ABD'den gelecek olası ek gümrük vergilerine "aynı düzey ve derecede" tarifelerle yanıt vereceği uyarısında bulundu.

FRANSA'DAN DA ABD'YE UYARI GELDİ

Habere paralel olarak ABD Fransa Büyükelçisi Philippe Etienne de 'nin 'la havayolu sübvasyonları ve dijital vergilendirmeye yönelik anlaşmazlıklarını çözmek için çalıştığını, fakat göze göz, dişe diş tarifelerin iki ülke ekonomilerine de zarar vereceğini söyledi.

"TARİFELERİN ARTIRILMASI GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Söz konusu açıklamalar, ABD Başkanı 'ın, taraflar arasında yeni bir ticaret anlaşmasına varılmazsa Washington'ın AB'den gelen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağı tehdidi sonrası geldi.

ve Washington arasındaki görüşmeleri 'le yapılan ticaret anlaşmasıyla kıyaslayan Trump, AB ile yapılan müzakerelerin Çin'e göre çok daha zorlu geçtiğini söylemişti.

Bunun yanında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tarafların "birkaç hafta içinde" anlaşmaya varacakları savını yineledi.

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