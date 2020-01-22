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Rusya'da "Corona virüsü" alarmı! Harekete geçildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
RUSYA'DA ALARM! HAREKETE GEÇİLDİ

, virüsüne karşı harekete geçti. Ülke ’de 6 kişinin ölümüne yol açan ve sınır ülkelerine yayılan Corona virüs ile ilgili önlem aldı. Öte yandan Çin’in Hubeyi eyaletinde ortaya çıkan virüs ile ilgili () ’de acil koduyla toplantı gerçekleştirdi. Virüsün yayılmasının önüne geçilmesi ile ilgili yapılan toplantıda birçok ülkenin potansiyel risk altında olduğu belirtildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Sergey Kraevoy, 'de 6 kişinin ölümüne neden olan ve 291 kişiye bulaşan virüsü ile ilgili açıklama yaptı.

Çin tarafından insandan insana bulaşabildiği açıklanan virüsün şu ana kadar , ve Tayland'a yayılmasını değerlendiren Kraevoy virüsün en çok deniz mahsullerinden yayıldığına dikkat çekti.

"VİRÜS KONUSUNDA HALK BİLGİLENDİRİLİYOR"

Çin ile sınırı olan ve güçlü ticaret bağları bulunan Rusya'nın bu virüse karşı hazırlık yaptığını belirten Bakan Yardımcısı Kraevoy, Çin sınırındaki ticaret bölgelerinde sağlık birimleri ile Çin'den Rusya'ya ihraç edilen ürünlerin kontrollerinin arttırıldığını ve ülke genelinde kamuoyuna karşı virüs konusunda kamunun basın aracılığıyla bilgilendirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Kraevoy ayrıca şu ana kadar ülkede virüsün bulaştığı insanın bulunmadığını söyledi.

Çin'in Hubeyi eyaletinde ortaya çıkan virüs ile ilgili () 'de acil koduyla toplantı gerçekleştirdi. Virüsün yayılmasının önüne geçilmesi ile ilgili yapılan toplantıda birçok ülkenin potansiyel risk altında olduğu belirtildi.

İnsandan insana bulaşıyor… Corona virüsü nedir? Corona virüsü nasıl bulaşır? İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR… CORONA VİRÜSÜ NEDİR? CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

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