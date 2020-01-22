Rusya'da "Corona virüsü" alarmı! Harekete geçildi
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
Rusya, Corona virüsüne karşı harekete geçti. Ülke Çin’de 6 kişinin ölümüne yol açan ve sınır ülkelerine yayılan Corona virüs ile ilgili önlem aldı. Öte yandan Çin’in Hubeyi eyaletinde ortaya çıkan virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cenevre’de acil koduyla toplantı gerçekleştirdi. Virüsün yayılmasının önüne geçilmesi ile ilgili yapılan toplantıda birçok ülkenin potansiyel risk altında olduğu belirtildi.Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Sergey Kraevoy, Çin'de 6 kişinin ölümüne neden olan ve 291 kişiye bulaşan Corona virüsü ile ilgili açıklama yaptı.
Çin tarafından insandan insana bulaşabildiği açıklanan virüsün şu ana kadar Güney Kore, Japonya ve Tayland'a yayılmasını değerlendiren Kraevoy virüsün en çok deniz mahsullerinden yayıldığına dikkat çekti.
"VİRÜS KONUSUNDA HALK BİLGİLENDİRİLİYOR"
Çin ile sınırı olan ve güçlü ticaret bağları bulunan Rusya'nın bu virüse karşı hazırlık yaptığını belirten Bakan Yardımcısı Kraevoy, Çin sınırındaki ticaret bölgelerinde sağlık birimleri ile Çin'den Rusya'ya ihraç edilen ürünlerin kontrollerinin arttırıldığını ve ülke genelinde kamuoyuna karşı virüs konusunda kamunun basın aracılığıyla bilgilendirilmeye çalışıldığını ifade etti.
Kraevoy ayrıca şu ana kadar ülkede virüsün bulaştığı insanın bulunmadığını söyledi.
Çin'in Hubeyi eyaletinde ortaya çıkan virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cenevre'de acil koduyla toplantı gerçekleştirdi. Virüsün yayılmasının önüne geçilmesi ile ilgili yapılan toplantıda birçok ülkenin potansiyel risk altında olduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump için tarihi gün! Tüm gözler ABD Senatosu'nda
- Rusya'nın İdlib'e saldırısında 26 sivil yaşamını yitirdi
- "Türkiye'nin sağladığı altyapı olmasaydı..."
- ABD'ye "nükleer tehdit"
- Birleşmiş Milletler: Libya'da ateşkes işliyor
- Netanyahu seçim vaatlerine İran'ı da kattı
- Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı
- Lübnan'da yeni hükümet kuruldu
- Putin yeni kabineyi onayladı
- ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuazları kuşandı
- Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor!
- 24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…
- Çocuk 18. bölüm fragmanı izle! Çocuk dizisi 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı izle!
- A101 aktüel ürünler 23 Ocak kataloğu! A101’de bu hafta sürpriz ürünler satışta!
- İnsandan insana bulaşıyor… Corona virüsü nedir? Corona virüsü nasıl bulaşır?
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur yaş farkı kaç?
- Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?
- 21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!