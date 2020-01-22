Kuzey Kore'den ABD'ye "nükleer tehdit"
Kim Jong Un yönetimindeki Kuzey Kore, ABD'ye verdiği bir senelik sürenin dolduğunu belirterek Washington yönetiminin kendilerini görmezden geldiğini bildirdi. Ayrıca Kuzey Kore yönetimi ABD'ye nükleer tehditte bulundu ve iki ülke arasında başlatılan nükleer müzakerelerin artık devam etmeyip yeni denemelerin yapılacağını açıkladı.
Kuzey Kore, ABD ile yaptığı nükleer silahlardan arınma görüşmeleri sebebiyle yaklaşık bir sene önce kıtalararası nükleer füze denemelerini durdurmuştu.
Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği Müsteşarı Ju Yong Chol, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, ABD'nin kendilerine "çok ağır ve insanlık dışı yaptırımlar" uyguladığını belirterek, "Karşı tarafın saygı göstermekte başarısız olduğu taahhütte tek taraflı olarak bağlı kalmak için bir neden bulamadık. ABD ile aramızda güven tazelemek için yaklaşık iki yıldır nükleer testler yapmadık ve kıtalar arası balistik füze göndermedik. Ancak ABD, Güney Kore'de düzinelerce askeri tatbikat yaptı ve yaptırımlar uygulayarak yarımadayı böldü" diye konuştu.
Chol, ABD'nin Kuzey Kore'nin kalkınmasına engel olma amacından hala vazgeçmediğini öne sürerek, "Eğer ABD, Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti'ne yönelik bu düşmanca politikasında ısrar ederse Kore yarımadasında nükleer silahlardan arınma asla gerçekleşmeyecek. ABD tek yanlı talepleri dayatmayı denerse ve bu konuda inat ederse Kuzey Kore yeni bir yol izlemek zorunda hissedebilir" ifadelerini kullandı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı nükleer müzakereler sonrasında Beyaz Saray'a verdiği mühletin 31 Aralık'ta son bulacağını söylemişti.
ABD yönetimiyle, Kuzey Kore 2019 Şubat'ında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş, Trump, "Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık. Kim Jong Un bana daha fazla nükleer test yapmama sözü verdi." sözlerini sarf etmişti.
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