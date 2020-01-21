İnsandan insana bulaşıyor… Corona virüsü nedir? Corona virüsü nasıl bulaşır?

Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü salgını sonrası, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya çıktığı belirtildi. İnsandan insana bulaşması nedeniyle son derece tehlikeli olduğu düşünülen Corona virüsü nedir sorusu gündeme oturdu. Corona virüsü nasıl bulaşır? Ülkede şu ana kadar görülen toplam vaka sayısı ise 291 olarak açıklandı. Tayvan'da da söz konusu virüs kaynaklı ilk vakaya rastlandı. Daha önce Çin sınırları dışında Tayland'da iki, Güney Kore'de ve Japonya'da birer vaka tespit edilmişti. Peki, Corona virüsünden korunma yolları nelerdir? İşte hastalık hakkında bilinmesi gerekenler…

Corona virüsü nedir? Corona virüsü nasıl bulaşır sorusu gündem oldu. Asya'da ortaya çıkan Corona virüsünün etkileri sürüyor. Salgının resmi olarak bildirilenlerden daha çok kişiyi etkilediği öne sürülüyor. Çin'in birçok şehrine yayıldığı ifade edilen virüs nedeniyle alarma geçildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019-nCoV adı verilen virüse ilk kez Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde rastlanmıştı. Virüs kaynaklı ölü sayısının 6'ya çıktığı belirtilirken, 291 vaka da tespit edildi.