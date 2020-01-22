22 Ocak 2020, Çarşamba
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ABD'de Senato, azil duruşmasının temel kurallarını kabul etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2020
TRUMP'IN YARGILANDIĞI DAVADA ÖNEMLİ GELİŞME!

Başkanı 'ın yargılandığı Senatodaki yaklaşık 13 saat süren ilk azil duruşmasında, temel kurallar onaylandı. ABD McConnell'ın hazırladığı temel kurallar taslağı, 47'ye karşı 53 oyla kabul edildi.

McConnell'ın hazırladığı temel kurallar taslağı, 47'ye karşı 53 oyla kabul edildi.

İlk azil duruşması yerel saatle 02.00'de son bulurken, kabul edilen temel kurallar çerçevesinde her bir tarafa açılış savunmaları için 3 gün üzerinden 24 saat zaman tanınacak. Bu süre, bugün öğleden sonra başlayacak.

Sürenin sona ermesinin ardından muhtemelen gelecek hafta senatörler soru sorma şansını elde edecek, senatörlere soruları için 16 saat verilecek.

SENATÖRLERİN KENDİ PARTİ ÇİZGİSİNDE OY KULLANMALARI DİKKATİ ÇEKMİŞTİ
ABD Başkanı 'ın yargılandığı Senatodaki ilk azil duruşmasında Cumhuriyetçiler, 'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetmişti.

Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, soruşturması bağlamında Beyaz Saray'dan belge talep edilmesini öngören bir değişiklik önergesini Senato Genel Kuruluna sunmuştu. Söz konusu talep, 47 "evet"e karşılık 53 oyla reddedilmiş, tüm senatörlerin kendi parti çizgisinde oy kullanmaları dikkati çekmişti.

Schumer, benzer şekilde, kayıt ve belge istenmesiyle ilgili yeni bir talebi Genel Kurula sunmuş ancak bu talep de reddedilmişti.

Aynı şekilde Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesinden kayıt ve belge talep eden bir diğer önergede de yine kabul görmemişti.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ
Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

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