ABD'de Senato, azil duruşmasının temel kurallarını kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senatodaki yaklaşık 13 saat süren ilk azil duruşmasında, temel kurallar onaylandı. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın hazırladığı temel kurallar taslağı, 47'ye karşı 53 oyla kabul edildi.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın hazırladığı temel kurallar taslağı, 47'ye karşı 53 oyla kabul edildi.
İlk azil duruşması yerel saatle 02.00'de son bulurken, kabul edilen temel kurallar çerçevesinde her bir tarafa açılış savunmaları için 3 gün üzerinden 24 saat zaman tanınacak. Bu süre, bugün öğleden sonra başlayacak.
Sürenin sona ermesinin ardından muhtemelen gelecek hafta senatörler soru sorma şansını elde edecek, senatörlere soruları için 16 saat verilecek.
SENATÖRLERİN KENDİ PARTİ ÇİZGİSİNDE OY KULLANMALARI DİKKATİ ÇEKMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senatodaki ilk azil duruşmasında Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetmişti.
Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Ukrayna soruşturması bağlamında Beyaz Saray'dan belge talep edilmesini öngören bir değişiklik önergesini Senato Genel Kuruluna sunmuştu. Söz konusu talep, 47 "evet"e karşılık 53 oyla reddedilmiş, tüm senatörlerin kendi parti çizgisinde oy kullanmaları dikkati çekmişti.
Schumer, benzer şekilde, Dışişleri Bakanlığından kayıt ve belge istenmesiyle ilgili yeni bir talebi Genel Kurula sunmuş ancak bu talep de reddedilmişti.
Aynı şekilde Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesinden kayıt ve belge talep eden bir diğer önergede de yine kabul görmemişti.
TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.
Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.
Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.
Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump’ın için kritik saatler! Demokratların önergesi reddedildi
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması
- Irak Türkmen Cephesi'nden flaş "DEAŞ" açıklaması
- ABD'ye "nükleer tehdit"
- THY'ye "Topraktan Asker" dopingi!
- Çin'den gelen ölüm haberleri dünyayı korkutuyor!
- ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı
- İşte Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı
- Netanyahu seçim vaatlerine İran'ı da kattı
- Rusya'da alarm! Harekete geçildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuazları kuşandı
- Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor!
- 24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…
- Çocuk 18. bölüm fragmanı izle! Çocuk dizisi 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı izle!
- A101 aktüel ürünler 23 Ocak kataloğu! A101’de bu hafta sürpriz ürünler satışta!
- İnsandan insana bulaşıyor… Corona virüsü nedir? Corona virüsü nasıl bulaşır?
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur yaş farkı kaç?
- Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?
- 21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!