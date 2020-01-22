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ABD Senatosu’nda Trump’ın ilk azil duruşması: Demokratların önergesi reddedildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
TRUMP’IN İÇİN KRİTİK SAATLER! DEMOKRATLARIN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Başkanı ’ın yargılandığı Senato’daki ilk azil duruşması tamamlandı. Cumhuriyetçiler, Demokratların ’dan belge talep eden önergesini 47’ye karşı 53 oyla reddetti.

Senatosu Genel Kurulu'nda başlayan ilk azil duruşması yaklaşık 13 saat sürdü. Bundan sonraki yargılama sürecinin nasıl gerçekleşeceğinin karara bağlandığı duruşmada, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki fikir ayrılıkları da ortaya çıktı.

CUMHURİYETÇİLER TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Yargılama usullerinin tartışıldığı bölümde söz alan Demokrat savcı senato üyeleri ile Başkan Trump'ın avukatları birbirine zıt ifadelerle kendi argümanlarını savundu. Demokratların 3 değişiklik önergesi Cumhuriyetçiler tarafından reddedildi.

-BELGE TALEP EDİLMESİ-

Demokratların soruşturması ile ilgili 'dan belge talep edilmesini öngören değişiklik önergesi 47 evet oyuna karşılık 53 hayır oyu ile reddedildi. 50 eyaleti 2'şer senatörün temsil ettiği 100 üyeden oluşan ABD Senatosu'nda çoğunluk Cumhuriyetçilerin elindi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Temsilciler Meclisi, 24 Eylül 2019'da Başkan hakkında, Ukrayna'da rakibi ve ailesini soruşturulması karşılığında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Ukrayna'ya askeri yardımı serbest bırakacağı yönündeki iddiaları gündeme getirerek azil soruşturmasını başlatmıştı.

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