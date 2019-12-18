Trump azil son dakika gelişmesi! Trump azil oylaması sonucu nedir? Azil ne demek?

Trump azil oylaması sonucu dünya gündeminde yer alıyor. Trump azil son dakika gelişmesi için gözler ABD’den gelecek haberlere çevrildi. Azil ne demek? ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump’a yönelik azil maddelerini görüşmeye ve oylamaya başladı. Tarihi oturum sonrası Donald Trump’ın görevden alınmasının önü açılabilir. Peki, Trump azil oylaması sonucu nedir? Trump azil soruşturması ne anlama geliyor? İşte detaylar!

ABD'de tarihi bir gün yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesinin önünü açacak Trump azil oylaması sonucu nedir? Trump azil son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Azil ne demek? Trump azil soruşturması kapsamında ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu bugün toplandı. Toplantıda Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddeleri görüşülmeye ve oylanmaya başlandı. Azil maddeleri Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşuyor.

AZİL NE DEMEK?

TDK'ya göre "azil" kelimesi görevden alma anlamına geliyor.

TARİHİ OTURUM BAŞLADI

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin görüşüldüğü ve oylanacağı tarihi oturuma başladı.

Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşan azil maddeleri bu sabah itibariyle Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

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