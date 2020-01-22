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Irak’ta hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 10'u geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2020
ÖLÜ SAYISI 10'U GEÇTİ

Irak’ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda son iki günde ölenlerin sayısı 10'u geçti, 120 kişi de yaralandı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan protestolar devam ediyor.

Yerel medyada yer alan haberde, son iki günde güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'u geçtiği, 120 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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