Irak’ta hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 10'u geçti

Irak’ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda son iki günde ölenlerin sayısı 10'u geçti, 120 kişi de yaralandı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan protestolar devam ediyor.Yerel medyada yer alan haberde, son iki günde güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'u geçtiği, 120 kişinin de yaralandığı belirtildi.