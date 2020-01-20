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İsrailde patlama: 4 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
İSRAİL'DE PATLAMA

'in Tamra şehrindeki sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana geldi. Olayda fabrikada çalışan 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

'in Tamra şehrinde, sanayi bölgesinde bir fabrikada gaz patlaması meydana geldi. sonucu çıktı.

Olayda 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.



Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri işçileri fabrikadan çıkardı.
Son dakika: İsrail'de patlama SON DAKİKA: İSRAİL'DE PATLAMA

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.



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