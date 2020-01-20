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20.01.2020
Son dakika: İsrail'de patlama
SON DAKİKA HABERİ: İsrail'in Tamra şehrindeki sanayi bölgesinde bir fabrikada patlama meydana geldi. Olayda fabrikada çalışan 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
İsrail'in Tamra şehrinde, sanayi bölgesinde bir fabrikada gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı. Olayda 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri işçileri fabrikadan çıkardı.İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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