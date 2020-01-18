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Yunanistan'a tokat gibi Türkiye yanıtı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2020
YUNANİSTAN'A TOKAT GİBİ TÜRKİYE YANITI!

'nin ile yaptığı anlaşmadan dolayı büyük rahatsızlık duyan 'a bir kötü haber daha Almanya Başbakanı Angela 'den geldi. Libya ateşkesini konuşmak üzere düzenlenecek toplantıda Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınır mutabakatının iptali için gayret girişimlerde bulunan Yunanistan��a Merkel'den 'hayır' yanıtı geldi. Merkel telefon görüşmesi yaptığı Yunanistan ’e ‘’Türkiye’nin Libya ile yaptığı mutabakat gündeme gelmeyecek, sadece konuşulacak” dedi.

Hafter'in ziyareti devam ederken, Almanya Başbakanı 'den Yunanistan'a beklemedikleri bir cevap geldi. Pazar günü 'de yapılacak zirvesinde, 'nin Libya ile yaptığı deniz sınır mutabakatının iptali için gayret girişimlerde bulunan Yunanistan'a Merkel olumsuz cevap verdi. Merkel telefon görüşmesi yaptığı Yunanistan 'e ''Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakat gündeme gelmeyecek, sadece konuşulacak" dedi.

Libya ile Türkiye'nin 'deki sınır mutabakatına karşı Yunanistan'ın yaptığı bir girişim daha sonuçsuz kaldı. Berlin'de yapılacak Libya zirvesinde bu mutabakatın iptalinin gündeme gelmesi için Merkel'i arayan Miçotakis beklediği cevabı alamadı. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunan başbakanı Miçotakis ile Almanya Başbakanı Merkel'in Bugün öğleden sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Miçotakis Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinden duyulan huzursuzluğunu dile getirdi. Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu söyleyen Miçotakis, Merkel'e Yunanistan'ın Berlin'e çağrılmamasından duyulan üzüntüsünü de iletti.

MERKEL: SADECE ATEŞKES KONUŞULACAK
Hürriyet'in haberine göre; Merkel ise Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma konusunda kendilerinin Avrupa Birliği'nin bu konuda izlediği politikayı tamamen benimsediğini söyledi. Yunanistan'ın çağrılmamasına yönelik olarak ise bu toplantıda ateşkesin görüşüleceği, Deniz yetki sınırları gibi bir konunun gündeme gelmesinin beklenmediğini belirtti.

Yunanistan Türkiye'nin gücünü gördü! YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ GÖRDÜ!

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