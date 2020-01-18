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Trump'tan Hamaney'e büyük gözdağı: Sözlerine çok dikkat et

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
TRUMP'TAN HAMANEY'E BÜYÜK GÖZDAĞI: SÖZLERİNE ÇOK DİKKAT ET

Başkanı , lideri 'in ABD ve Avrupa ile ilgili sözlerine atfen, "O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli." uyarısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'ın sözde dini lideri, ki son dönemde o kadar da yüce değil, ve Avrupa ile ilgili bazı kötü laflar etmiş. İran'ın ekonomisi kötü gidiyor ve halkı da acı çekiyor. O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

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İran Dini Lideri Hamaney paylaştığı fotoğrafla ABD Başkanı Trump'la dalga geçti İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA ABD BAŞKANI TRUMP'LA DALGA GEÇTİ

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