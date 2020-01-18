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İtalya'dan Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz sağlam ve mükemmel

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
İTALYA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Di Maio'dan flaş açıklaması geldi. Bakan Maio açıklamasında "'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir." dedi.

Dışişleri Bakanı Di Maio, "('da) izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir." dedi.

"ORTA VE UZUN VADELİ BİR SEÇENEK OLAMAZ"

İtalyan Bakan Di Maio, "Doğu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz." diye konuştu.

"SAĞLAM VE MÜKEMMELDİR"

Di Maio, "Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir." ifadelerini kullandı.

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