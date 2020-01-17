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Yunanistan'a bir şok daha! Merkel'den Miçotakis'i yıkan haber

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
YUNANİSTAN'A BİR ŞOK DAHA!

Almanya’daki Libya toplantısına çağrılmayan bir şok daha yaşadı. Türkiye’nin Libya ile imzaladığı mutabakatı iptal ettirme gayretine giren Yunanistan’a ’den olumsuz cevap verdi. Merkel telefon görüşmesi yaptığı Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e ‘’Türkiye’nin Libya ile yaptığı mutabakat gündeme gelmeyecek, sadece ateşkes konuşulacak” dedi.

Libya ile Türkiye'nin Akdeniz'deki sınır mutabakatına karşı 'ın yaptığı bir girişim daha sonuçsuz kaldı. Berlin'de yapılacak Libya zirvesinde bu mutabakatın iptalinin gündeme gelmesi için 'i arayan Miçotakis beklediği cevabı alamadı.

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDAKİ MUTABAKATI ENGELLEME GİRİŞİMİ

Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunan başbakanı Miçotakis ile Almanya Başbakanı Merkel'in bugün öğleden sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Miçotakis Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinden duyulan huzursuzluğunu dile getirdi. Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu söyleyen Miçotakis, Merkel'e Yunanistan'ın Berlin'e çağrılmamasından duyulan üzüntüsünü de iletti.

Hafter, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü HAFTER, YUNANİSTAN BAŞBAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

MERKEL: SADECE ATEŞKES KONUŞULACAK

Merkel ise Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma konusunda kendilerinin Avrupa Birliği'nin bu konuda izlediği politikayı tamamen benimsediğini söyledi. Yunanistan'ın çağrılmamasına yönelik olarak ise bu toplantıda ateşkesin görüşüleceği, Deniz yetki sınırları gibi bir konunun gündeme gelmesinin beklenmediğini belirtti.

Yunanistan Türkiye'nin gücünü gördü! YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ GÖRDÜ!

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