Yunanistan'da 'hacker' şoku! Tüm siteler hacklendi
Giriş Tarihi: 17.01.2020
Yunan milli istihbarat teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millet Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı kurumsal web sayfaları yurtdışından yapılan bir Siber saldırı ile çökertildi.detaylar gelecek...
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