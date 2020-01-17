17 Ocak 2020, Cuma
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Yunanistan'da 'hacker' şoku! Tüm siteler hacklendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2020
YUNANİSTAN'DA 'HACKER' ŞOKU!

Yunan milli istihbarat teşkilatı, , İçişleri Bakanlığı, Millet Meclisi ve kurumsal web sayfaları yurtdışından yapılan bir Siber saldırı ile çökertildi.

detaylar gelecek...

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