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Son dakika: Darbeci Hafter güçleri Trablus'ta petrol deposunu vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
DARBECİ HAFTER'DEN TRABLUS'TA SALDIRI!

Son dakika haberine göre; 'da güçleri, başkent Trablus'un güneyindeki Brega Petrol Pazarlama Şirketi deposunu vurdu. Saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisi yaralanırken, bir kamyon filosu de alev alev yandı.

ile 'nin ortak ateşkes çağrısının ardından 'e bağlı güçler, 'nın başkenti Trablus'taki sivil bölgeleri vurarak saldırılarına devam ediyor.

Hafter güçleri, başkent Trablus'un güneyindeki havalimanı yolunda bulunan Brega Petrol Pazarlama Şirketi'nin deposuna havan topuyla saldırdı.

Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin açıklamasına göre, saldırıda 1 güvenlik görevlisi yaralandı ve şirkete ait 7 kamyon alev alev yanarak küle döndü.

Son dakika: Libya'da Hafter güçleri Trablus'taki petrol deposunu vurdu |Video SON DAKİKA: LİBYA'DA HAFTER GÜÇLERİ TRABLUS'TAKİ PETROL DEPOSUNU VURDU |VİDEO
Hafter sivilleri hedef aldı: 6 ölü HAFTER SİVİLLERİ HEDEF ALDI: 6 ÖLÜ

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